В Петербурге задержала вора с букетом роз

По информации ivbg.ru, в Выборгском районе Санкт-Петербурга задержали грабителя, укравшего букет цветов из магазина.

К росгвардейцам 10 ноября в 05:45 обратилась сотрудница цветочного магазина. Она сообщила, что неизвестный молодой человек украл из торгового зала вазу с букетом роз стоимостью 8000 рублей, пока она собирала ему букет.

Подозреваемого задержали спустя 10 минут на проспекте Просвещения. Заметив росгвардейцев, он попытался скрыться, но был задержан. Цветы у него изъяли.