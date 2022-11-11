Мобилизованных из Ленобласти отправили в районы боевого слаживания — видео

Автор: Гузель Галимова
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Новую группу мобилизованных поездом отправили из Ленобласти в районы проведения боевого слаживания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перед отправкой был проведен строевой смотр. Командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.

Видео: Минобороны РФ

Во время подготовки военнослужащие прошли курса боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе их подразделений. Кроме этого, бойцов научили корректировать огонь артиллерии с помощью современных беспилотников.

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