Мобилизованных из Ленобласти отправили в районы боевого слаживания — видео

Новую группу мобилизованных поездом отправили из Ленобласти в районы проведения боевого слаживания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перед отправкой был проведен строевой смотр. Командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.

Видео: Минобороны РФ

Во время подготовки военнослужащие прошли курса боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе их подразделений. Кроме этого, бойцов научили корректировать огонь артиллерии с помощью современных беспилотников.