Серийного вора из супермаркетов с шестью банками тушенки задержали в Петербурге

По информации ivbg.ru, сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге магазинного вора, который с октября незаметно выносил товары из супермаркета. За месяц мужчина совершил 11 краж на сумму 13 тысяч рублей.

Очередная попытка кражи стала для нарушителя последней. Сотрудники магазина заметили вора и нажали на кнопку тревожной сигнализации. При себе у задержанного оказались шесть украденных банок тушенки.

Установлено, что подозреваемый обвиняется по двум уголовным делам о кражах и находится под подпиской о невыезде.