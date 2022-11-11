Серийного вора из супермаркетов с шестью банками тушенки задержали в Петербурге

По информации ivbg.ru, сотрудники Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге магазинного вора, который с октября незаметно выносил товары из супермаркета. За месяц мужчина совершил 11 краж на сумму 13 тысяч рублей.
Очередная попытка кражи стала для нарушителя последней. Сотрудники магазина заметили вора и нажали на кнопку тревожной сигнализации. При себе у задержанного оказались шесть украденных банок тушенки.
Установлено, что подозреваемый обвиняется по двум уголовным делам о кражах и находится под подпиской о невыезде.
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