Капитальный ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге планируют начать 8 февраля 2023 года.

Станцию закроют на 11 месяцев — капитальный ремонт должен завершиться не позднее 16 января 2024 года. Согласно данным на сайте госзакупок, на обновление потратят более 2,3 млрд рублей.

Подрядчику необходимо будет провести капитальный ремонт помещений наземного вестибюля — заменить полы и все элементы заполнений проемов дверей, окон и люков; оборудовать вход на станцию для инвалидов и маломобильных групп населения; выполнить реконструкцию наклонного хода и отремонтировать фасады.

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Напомним, что станция метро «Чернышевская» закрыта на реконструкцию до мая 2024 года.