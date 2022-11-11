«Я чувствую себя как животное»: блогер Nekoglai извинился за видео с пародией на пехотинца из Ленобласти

Блогер Nekoglai (Николай Лебедев) назвал видео с пародией на российского солдата «большой ошибкой» и заявил, что чувствует себя «как животное» после своей выходки.
Он отметил, что не выжил бы, если бы оказался на месте спародированного им военного.
Видео: РИА Новости
Напомним, Nekoglai задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором пехотинец Алексей из Ленобласти, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер «повторил» действия солдата, находясь дома и на ковре.
Суд оштрафовал его на 5000 рублей и принял решение депортировать его на родину. Защита Лебедева обжаловала решение суда, но ее жалобу не удовлетворили, поскольку сам блогер выразил желание как можно быстрее вернуться домой.
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09.11.2022 394