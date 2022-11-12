Легковушка вылетела в кювет в Волховском районе

Пассажирку госпитализировали с переломом бедра.
Как сообщили в правоохранительных органах Ленобласти, в ночь на 12 ноября в деревне Потанино водитель по неизвестной причине не справился с управлением, после чего авто вылетело в кювет.
Прибывшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги достали из авто девушку и передали ее медикам. Пассажирку госпитализировали с переломом бедра, а водитель ехать в больницу отказался.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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07.11.2022 2018