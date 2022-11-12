Акция по сбору изношенных шин стартует в Ленобласти

Жители Всеволожского района смогут первыми сдать старые покрышки.

В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что сезонная акция по сбору изношенных шин начинается со Всеволожского района.

Жители региона, с 15 ноября по 15 декабря смогут сдать на переработку старые покрышки.

Отметим, что складировать старые покрышки на контейнерных площадках для ТКО запрещено.