Туристы из Вьетнама посетили Петербург

Как сообщает «Агентство Бизнес Новостей», городские власти приглашают представителей бизнеса в информационные туры «Добро пожаловать в Санкт‑Петербург!». Цель мероприятий – увеличить турпоток из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Большого Ближнего Востока и СНГ.

В рамках информационного тура Санкт‑Петербург посетили туристы из Вьетнама. Организацией поездок для иностранных туроператоров занимаются Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро.

В ходе деловой части состоялась встреча руководителей петербургских и вьетнамских туристских компаний, представители которых интересуются образовательным и оздоровительным туризмом.

Также для гостей из Вьетнама была подготовлена экскурсионная и культурная программа: Эрмитаж, балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре, музей-макет «Петровская акватория», остров «Новая Голландия», обзорная экскурсия по городу.