В Ленобласти установят еще 246 контейнеров для раздельного сбора мусора до конца года

Жёлтые и зелёные ёмкости будут установлены в рамках реализации нацпроекта «Экология» в 2022 году

«В этой сфере районам необходимо работать проактивно: не просто сообщать о свалках, а предупреждать их появление, заранее приучать людей к раздельному сбору. Это цивилизованный подход к созданию современной системы обращения с отходами и их переработки», — отметил губернатор Ленинградской области.

С начала года в муниципальных образованиях региона создано 154 площадки накопления твердых коммунальных отходов, для них приобретено 985 контейнеров для сбора смешанных отходов.

Актуальный перечень адресов, где расположены специализированные накопители, опубликован на сайте. Как уже ранее писал ivbg.ru, жители Ленобласти направили на переработку 1243 тонны стекла и 400 тонн пластика за первые 8 месяцев 2022 года.