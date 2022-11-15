В Ленобласти закрывается навигация маломерных судов

Сезон навигации для маломерных судов на водоемах Ленобласти завершается 16 ноября. Соответствующее распоряжение подписал Александр Дрозденко.

Завершение навигации обусловлено понижением среднесуточных температур воздуха и скорым началом ледостава. Выход в акватории будет запрещен всем маломерным плавсредствам за исключением судов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, аварийно-спасательные и другие неотложные работы, рыболовство, а также судов на воздушной подушке и аэроботов.

К слову, в Петербурге сезон навигации завершится на день раньше – 15 ноября.