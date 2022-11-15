Возле Кингисеппа задержали сторожа за угон пикапа у предпринимателя

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 14 ноября около 10:30 в промзоне возле Кингисеппа задержан 31-летний житель Усть-Луги, работающий сторожем. Получасом ранее в полицию обратился 46-летний предприниматель.

Он обнаружил пропажу черной Toyota Tundra 2000 года выпуска. Материальный ущерб автовладельца составил 250 тысяч рублей. Иномарку тем же утром нашли брошенной на Центральной улице в Большом Куземкино.

Известно, что задержанный в прошлом привлекался к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков, присвоение и растрату.

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