Что за праздник День моржа и при чем здесь закаливание?

В четверг, 24 ноября, в России проходит День моржа. Ivbg рассказывает, какими традициями оброс праздник за время существования в России.

Праздник был учрежден Всемирным фондом дикой природы и Советом по морским млекопитающим в 2008 году. Его появление связано с тем, что несмотря на крупные габариты морского зверя, млекопитающее нуждается в человеческой помощи из-за резкого уменьшения численности вида.

Каким образом закаливание связано в Днем моржа?

Поклонников холодных купаний называют «моржи», а их увлечение — моржеванием. Само понятие предполагает под собой одну из форм закаливания. Отсюда получается, что День моржа это праздник для людей, кто увлечен купанием в ледяной воде.

Как проходит День моржа в России?

Российские любители закаливания 24 ноября традиционно открывают купальный сезон в холодной воде, сопровождаемый развлекательными мероприятия: массовыми заплывами и другими соревнованиями.

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В нашей стране существуют множество клубов зимнего плавания, которые помогают желающим принимать «ледяные ванны» правильно. Их участники проводя встречи, обмениваясь опытом, устраивают массовые окунания в прорубь. Купальный сезон длится с ноября по март.

Что дает закаливание?

Закаливание – это комплекс по профилактике, направленный на укрепление сопротивляемости организма при неблагоприятной обстановке окружающей среды. В случае резких «температурных качелей» температура внутренних органов закаленного останется в пределах нормы. За счет закаливания человек становится более выносливым к внешним факторам. Также у него укрепляется нервная система и нормализуется обмен веществ. Благодаря перечисленным факторам закаливание считается одним из самых действенных и доступных каждому способов сохранения здоровья.

Какие виды закаливания существуют?

В зависимости от проводимых мероприятий закаливание можно разделить на три вида — гидро-, аэро- и гелиотерапии.

Гидротерапия представляет собой метод закаливания за счет воды. Она также подразделяется на несколько видов:

обтирание;

обливание;

чередование холодной и горячей воды в душе;

лечебное купаний или, по-другому, моржевание.

Моржевание можно начинать только после консультации лечащего врача.

Аэротерапия – это закаливание воздухом, подразумевающее принятие воздушных ванн и продолжительных прогулок на свежем воздухе. Является самым доступным методом закаливания.

Гелиотерапия – закаливание солнцем, в результате которого на организм воздействуют солнечных свет и тепло. Этот способ способен не только принести пользу — ускорить обменные процессы, улучшить кровообращение и тонизировать организм, но и оказать вред — ожоги, перегрев и тепловые удары.