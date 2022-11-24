Что за праздник День моржа и при чем здесь закаливание?

В четверг, 24 ноября, в России проходит День моржа. Ivbg рассказывает, какими традициями оброс праздник за время существования в России.
Праздник был учрежден Всемирным фондом дикой природы и Советом по морским млекопитающим в 2008 году. Его появление связано с тем, что несмотря на крупные габариты морского зверя, млекопитающее нуждается в человеческой помощи из-за резкого уменьшения численности вида.
Каким образом закаливание связано в Днем моржа?
Поклонников холодных купаний называют «моржи», а их увлечение — моржеванием. Само понятие предполагает под собой одну из форм закаливания. Отсюда получается, что День моржа это праздник для людей, кто увлечен купанием в ледяной воде.
Как проходит День моржа в России?
Российские любители закаливания 24 ноября традиционно открывают купальный сезон в холодной воде, сопровождаемый развлекательными мероприятия: массовыми заплывами и другими соревнованиями.
В нашей стране существуют множество клубов зимнего плавания, которые помогают желающим принимать «ледяные ванны» правильно. Их участники проводя встречи, обмениваясь опытом, устраивают массовые окунания в прорубь. Купальный сезон длится с ноября по март.
Что дает закаливание?
Закаливание – это комплекс по профилактике, направленный на укрепление сопротивляемости организма при неблагоприятной обстановке окружающей среды. В случае резких «температурных качелей» температура внутренних органов закаленного останется в пределах нормы. За счет закаливания человек становится более выносливым к внешним факторам. Также у него укрепляется нервная система и нормализуется обмен веществ. Благодаря перечисленным факторам закаливание считается одним из самых действенных и доступных каждому способов сохранения здоровья.
Какие виды закаливания существуют?
В зависимости от проводимых мероприятий закаливание можно разделить на три вида — гидро-, аэро- и гелиотерапии.
Гидротерапия представляет собой метод закаливания за счет воды. Она также подразделяется на несколько видов:
- обтирание;
- обливание;
- чередование холодной и горячей воды в душе;
- лечебное купаний или, по-другому, моржевание.
Аэротерапия – это закаливание воздухом, подразумевающее принятие воздушных ванн и продолжительных прогулок на свежем воздухе. Является самым доступным методом закаливания.
Гелиотерапия – закаливание солнцем, в результате которого на организм воздействуют солнечных свет и тепло. Этот способ способен не только принести пользу — ускорить обменные процессы, улучшить кровообращение и тонизировать организм, но и оказать вред — ожоги, перегрев и тепловые удары.