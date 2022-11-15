Мобилизованным будут дополнительно платить за уничтожение техники ВСУ

Военным, призванным в рамках частичной мобилизации, будут выплачивать дополнительные средства за уничтоженную технику ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
Военнослужащим полагаются следующие выплаты:
- 300 тыс. руб. за уничтоженный самолет,
- 200 тыс. руб. — за вертолет,
- 100 тыс. руб. — за танк,
- 50 тыс. руб. — за дроны, БТР, самоходную артиллерийскую установку, систему С-300, «Бук», «Тор» или боевую машину РЗСО.
Также предусмотрены выплаты за уничтожение живой силы противника и отдельные успехи в бою — до 100 тысяч рублей.
Напомним, мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно. Минимальная сумма денежного довольствия будет составлять 195 тысяч рублей.
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10.11.2022 143