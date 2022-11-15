Водители встали в пробку на КАД из-за перевернувшихся грузовиков

Серьезное ДТП произошло днем 15 ноября на 106 километре внешнего кольца федеральной дороги А-118 КАД в районе Ломоносова.

Около съезда на Ораниенбаумский проспект столкнулись три грузовика, которые двигались в попутном направлении. В результате две машины перевернулись и рассыпали содержимое кузовов. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Движение на внешнем кольце КАД было полностью закрыто с 12:00 до 12:30. После этого по одной полосе открыли проезд для легковых авто. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщили, что асфальтобетонное покрытие на данном участке КАД влажное, обработано противогололедными материалами.