Киришский совет МКД стал лучшим в России

Совет дома стал победителем всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор».

Совет дома № 4 на улице Восточной в Киришах стал лучшим в номинации «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома».

Всего на конкурс было подано 5050 заявок по 6 номинациям. Победителей выявили на основании оценок экспертов и народного голосования.

Совет МКД – это орган, который представляет, защищает и отстаивает интересы собственников помещений в доме, активно взаимодействует с управляющей организацией, обеспечивает постоянный контроль за исполнением ею обязательств по договору управления.