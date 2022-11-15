Вводится пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

Назначать пособие будут семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека и нуждающимся беременным женщинам.

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий установление единого пособия для граждан России в связи с рождением и воспитанием ребенка.

По информации Минтруда, пособие объединит различные выплаты: на детей от восьми до 17 лет, на детей от трех до восьми лет, на первого ребенка, на третьего ребенка, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, и по уходу за ребенком до полутора лет.

Назначать пособие будут семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека и нуждающимся беременным женщинам.

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В Министерстве труда и социальной защиты также отметили, что благодаря гармонизации правил выплаты пособие расширит контингент российских семей, которым доступна поддержка из бюджета.