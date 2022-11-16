Президент Польши Анджей Дуда официально заявил, что с большой вероятностью ракета, упавшая на территорию Польши и убившая поляков, принадлежит ПВО Украины.

Также Анджей Дуда подчеркнул, что не располагает никакими доказательствами, что упавшая ракета была выпущена российскими военнослужащими.

«Ничто не указывает на то, что это была атака на Польшу», – резюмировал Анджей Дуда