Муниципальным служащим в Петербурге могут поднять зарплату с января 2023 года

Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Заксобрания, однако повышение оклада ждет не всех. Согласно документу, ежемесячная надбавка полагается за особые условия труда.
Максимальный размер заработной предлагают увеличить с трех до пяти окладов. Изменения могут вступить в силу с 1 января.
В муниципалитетах Санкт-Петербурга свободны около 400 должностей. Причину этого чиновники видят в низкой зарплате. В среднем муниципальных служащие получают 40 тысяч рублей в месяц. Если проект примут, их оклады могут подняться на 15%. Из городского бюджета на эти цели потребуется выделить 231 миллион рублей.
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