Муниципальным служащим в Петербурге могут поднять зарплату с января 2023 года

Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Заксобрания, однако повышение оклада ждет не всех. Согласно документу, ежемесячная надбавка полагается за особые условия труда.

Максимальный размер заработной предлагают увеличить с трех до пяти окладов. Изменения могут вступить в силу с 1 января.

В муниципалитетах Санкт-Петербурга свободны около 400 должностей. Причину этого чиновники видят в низкой зарплате. В среднем муниципальных служащие получают 40 тысяч рублей в месяц. Если проект примут, их оклады могут подняться на 15%. Из городского бюджета на эти цели потребуется выделить 231 миллион рублей.