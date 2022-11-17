Фонтаны кипятка били из канализационных люков в Мурино – видео

Вечером 16 ноября жители сразу нескольких ЖК в городе Мурино Ленобласти наблюдали, как горячая вода фонтаном била из канализационного люка.

Выяснилось, что причиной коммунальной аварии стала остановка канализационной насосной системы «Охта». Ближе к 12 часам ночи станцию удалось запустить. Вся жидкость ушла в систему водоотведения.

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Как сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», на участке планируют установить насосную станцию мощностью 330 кубометров в час.