В Красном Селе внезапно умерла полуторамесячная девочка

По информации ivbg.ru, 16 ноября маленький ребенок внезапно скончался в квартире дома на Стрельнинском шоссе в Красном Селе. Признаков насильственной смерти не зафиксировано.

По предварительным данным, 32-летняя женщина нашла мертвой свою полуторамесячную дочь. Смерть девочки стала для родителей внезапной. По их словам, девочка ничем не болела.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Тело направлено в морг для установления причины смерти.