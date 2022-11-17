За китайские кроссовки, похожие на Adidas, фирма из Петербурга может заплатить 12 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 1368 пар мужских кроссовок попытались ввезти в Россию из Китая предприниматели из Санкт-Петербурга. Теперь им грозит уголовная ответственность за нарушение авторских прав.

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Фото: пресс-служба СЗТУ

Кроссовки были очень похожи на обувь от Adidas. После запроса к правообладателю выяснились, что это – копия, нарушение авторского права. Поскольку Adidas не разрешал использовать свой дизайн кому-то еще, товары признали контрафактными.

Правообладатель оценил ущерб в 11,65 млн рублей. Заведено административное дело о нарушении авторских и смежных прав. Решается вопрос об уголовном деле.

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17.11.2022 26
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