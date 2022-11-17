Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 17 ноября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

Ракетными ударами ВКС России в Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. В Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении Новоселовского ЛНР. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении Коломыйчихи, Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы ЛНР. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между Павловкой и Никольским ДНР. Пресечены три атаки ВСУ из районов Пречистовки, Угледара и Новомихайловки ДНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин.

На Лисичанском направлении, в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Белогоровке ЛНР отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи. Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих.

За сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе Надднепрянского и узел связи ВСУ в районе Чернобаевки Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166-ти районах.

Уничтожены две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Жовтневого Харьковской области. В районах Марьинки и Раздоловки ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

За сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах Егоровки, Новоукраинки ДНР и Червонопоповки ЛНР.

Перехвачены 15 реактивных снарядов, в том числе: 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах Гусельского ДНР, Зимогорья ДНР и Скадовска Херсонской области. Сбиты в воздухе два реактивных снаряда «Ураган» в районе Стрелечья Харьковской области, два реактивных снаряда «Ольха» в районах Рубежного и Макеевки ЛНР.