Фото: новая дорога к деревне Ашперлово сократила путь для жителей в пять раз

Глава администрации Волховского района Алексей Брицун 17 ноября осмотрел отремонтированную дорогу к деревне Ашперлово. Ремонт трассы проводился в несколько этапов и был завершен в 2022 году.
Фото: глава администрации Волховского района Алексей Брицун
Одним из этапов стало восстановление моста через реку Кондежка. А сама дорога, как сообщил Алексей Брицун, была построена с нуля.
После завершения ремонта жители деревни будут меньше тратить время на свои маршруты – путь сократился почти в пять раз.
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