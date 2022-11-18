Фото: новая дорога к деревне Ашперлово сократила путь для жителей в пять раз

Глава администрации Волховского района Алексей Брицун 17 ноября осмотрел отремонтированную дорогу к деревне Ашперлово. Ремонт трассы проводился в несколько этапов и был завершен в 2022 году.

Фото: глава администрации Волховского района Алексей Брицун

Одним из этапов стало восстановление моста через реку Кондежка. А сама дорога, как сообщил Алексей Брицун, была построена с нуля.

После завершения ремонта жители деревни будут меньше тратить время на свои маршруты – путь сократился почти в пять раз.