Как сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), российские производители, которые делали продукцию для покинувшей Россию компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары и создавать новые аналогичные коллекции.

В частности, производители уже начали продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих, которые в IKEA называлась «Хемнес». Разработаны совместимые друг с другом типовые кухонные модули («Лайт»).

В АМДПР отмечают, что, как и в IKEA, их можно купить и самостоятельно собрать. В числе примеров – «Аскона», у которой было производство, настроенное эксклюзивно под IKEA.

«С уходом шведского концерна мы переориентировали этот участок, и теперь там производится продукция для сегмента B2B и для маркетплейсов. Также появилась линейка товаров «а-ля IKEA» – матрасы, диваны, кровати в ценовом сегменте «средний минус», – сообщили в «Асконе»