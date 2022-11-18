Как сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР), российские производители, которые делали продукцию для покинувшей Россию компании IKEA, начали самостоятельно продавать эти товары и создавать новые аналогичные коллекции.
В частности, производители уже начали продажи коллекции мебели для гостиных, спален и прихожих, которые в IKEA называлась «Хемнес». Разработаны совместимые друг с другом типовые кухонные модули («Лайт»).
В АМДПР отмечают, что, как и в IKEA, их можно купить и самостоятельно собрать. В числе примеров – «Аскона», у которой было производство, настроенное эксклюзивно под IKEA.
«С уходом шведского концерна мы переориентировали этот участок, и теперь там производится продукция для сегмента B2B и для маркетплейсов. Также появилась линейка товаров «а-ля IKEA» – матрасы, диваны, кровати в ценовом сегменте «средний минус», – сообщили в «Асконе»
Вам будет интересно
IKEA подаст в суд на британского разработчика игр Джейкоба Шоу, который выпустил хоррор-игру The Store is Closed о выживании в магазине мебели. Сюжет игры, как утверждают...
02.11.2022 227