Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 18 ноября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

Вооруженными Силами Российской Федерации 17 ноября нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры. Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты.

В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий.

В ДНР в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное. Противник пытался контратаковать в районах Сладкого, Владимировки и Павловки ДНР, но безуспешно. Потери противника составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожен один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.

На Купянском направлении сорваны попытки противника атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении Ягодного Харьковской области и Куземовки ЛНР. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.

На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении Червонопоповки ЛНР. Подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

Поражены пункты управления ВСУ в районах Шевченково и Купянска Харьковской области, Димитрово Запорожской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 172-х районах. В районе Волчанска Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.

За сутки сбито два беспилотных летательных аппарата в районах Гончаровки ЛНР и Никольского ДНР. Перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах Стрелечьей Харьковской области, Макеевки и Иловайска ДНР.