Видео: самого позитивного курьера заметили на улицах Петербурга

Молодой человек не унывает в хмурые осенние будни. Однако существует опасность, что заказ в результате такого метода доставки потеряет свой презентабельный вид.
Видео публикует telegram-канал «Петербург — Город перемен».
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18.11.2022 66