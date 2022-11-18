Производители бытовой техники Bosch, LG и Samsung теряют позиции в России

Традиционные лидеры отечественного рынка бытовой техники типа Bosch, LG, Samsung, Electrolux и других за последние шесть месяцев потеряли позиции по причине остановки импорта и производства в России. Свободное торговое пространство занимают российские, китайские и турецкие бренды.

Как пишет «Коммерсант», на российский рынок техники заходит все больше бытовых товаров из Китая и Турции. Привычные Bosch, LG, Samsung, Electrolux теряют позиции по причине остановки поставок и производства в России, но продолжают оставаться востребованными.

В частности, китайские Dreame, Roborock, Xiaomi, Deerma стали улучшать свои позиции, и в течение девяти месяцев их продажи выросли на 5% — до 156,7 млрд руб. Что касается китайских и турецких брендов, то они не просто заходят на рынок России, но стремятся освоить оставленные западными компаниями производственные мощности.

По мнению экспертов, смена потребительских предпочтений – это временное явление, все вернется «на свои места» после того, как привычные зарубежные бренды вернутся на отечественный рынок. Единственное, что может испугать покупателя — это выросшие цены на западную бытовую технику.