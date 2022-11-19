Из шкафа в Кудрово украли полмиллиона в валюте России и Швейцарии

По информации ivbg.ru, 18 ноября около 11:00 в полицию Всеволожского района обратилась 29-летняя кассир крупной продуктовой сети из Кудрово.
В ее однокомнатной квартире дома на улице Столичной побывал вор. Его добычей стали 400 тысяч рублей и две тысячи швейцарских франков (около 127 тысяч рублей на момент подготовки публикации).
Деньги хранились в шкафу, а квартира пустовала около недели. Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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17.10.2022 1959