Из шкафа в Кудрово украли полмиллиона в валюте России и Швейцарии

По информации ivbg.ru, 18 ноября около 11:00 в полицию Всеволожского района обратилась 29-летняя кассир крупной продуктовой сети из Кудрово.

В ее однокомнатной квартире дома на улице Столичной побывал вор. Его добычей стали 400 тысяч рублей и две тысячи швейцарских франков (около 127 тысяч рублей на момент подготовки публикации).

Деньги хранились в шкафу, а квартира пустовала около недели. Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.