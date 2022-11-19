Сергей Перминов поздравил с юбилеем Епископа Гатчинского и Лужского Митрофана

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов поздравил Епископа Гатчинского и Лужского Митрофана с Днем рождения, направив владыке поздравительную телеграмму.
Епископу Гатчинскому и Лужскому Митрофану 19 ноября исполнилось 50 лет. Сергей Перминов отметил, что многолетние молитвенные труды владыки, а также усилия по восстановлению традиций и святынь снискали искреннюю любовь ленинградцев.
«Позвольте от всего сердца пожелать Вам, уважаемый Владыка, многая лета, крепости сил и доброденствия, благоуспешного свершения начинаний, терпения и духовной радости в Вашей архипастырской миссии», – написал Сергей Перминов
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17.11.2022 120