Сергей Перминов поздравил с юбилеем Епископа Гатчинского и Лужского Митрофана

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов поздравил Епископа Гатчинского и Лужского Митрофана с Днем рождения, направив владыке поздравительную телеграмму.

Епископу Гатчинскому и Лужскому Митрофану 19 ноября исполнилось 50 лет. Сергей Перминов отметил, что многолетние молитвенные труды владыки, а также усилия по восстановлению традиций и святынь снискали искреннюю любовь ленинградцев.

«Позвольте от всего сердца пожелать Вам, уважаемый Владыка, многая лета, крепости сил и доброденствия, благоуспешного свершения начинаний, терпения и духовной радости в Вашей архипастырской миссии», – написал Сергей Перминов