В Минобороны рассказали об уникальном способе восстановления конечностей после ранений – впервые в медицинской практике

Автор: Сергей Агутин
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Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений, который, в частности, позволяет эффективно воссоздать кости, мышцы и кожу раненого. Таких операций в мире не делает никто. Метод разработан в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко Минобороны России в Москве.

Военные врачи внедрили способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного и точного воссоздания конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе специальной военной операции.

Имплантат устанавливается в область разрушенной конечности, а затем заполняется фрагментами костных тканей, которые берутся с других костей, трансплантируются или выращиваются с использованием стволовых клеток раненого. Так воссоздаются мышцы и ткани пациента, включая кожу.

Это не теория. Процедуру уже успешно прошли несколько человек. Минобороны сообщает, что как минимум один человек после восстановления по собственному желанию вновь отправился в зону СВО. При этом до процедуры он в результате ранения потерял значительную часть большеберцовой кости ноги и не мог ходить.

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10.11.2022 282
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