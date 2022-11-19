Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 19 ноября

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов Першотравневого, Кисловки, Крахмального Харьковской области. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении Червонопоповки и Площанки ЛНР. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В ДНР в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

За сутки поражены девять пунктов управления в районах Кисловки, Ивановки, Крахмального, Берестового Харьковской области, Серебрянки, Водяного ДНР, Стельмаховки ЛНР, Веселого, Новорайска Херсонской области, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176-ти районах.

В районе Авдеевки ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. За сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах Кременной, Новокраснянки ЛНР, Новотроицкого, Максимовки, Ольгинки и Угледара ДНР.