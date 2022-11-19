В Ленобласти ранняя зима. До -16 °C ночью, снег, ветер и гололедица

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 ноября в Ленинградской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег.

Температура воздуха ночью -1… -9 °C. Возможно похолодание до -16 °C. Днем ожидается -5… 0 °C. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем восточный, юго-восточный 6-11 м/с, ночью в прибрежных районах местами порывы 14 м/с.