Пожилые постояльцы пансионата «Невская Дубровка» мерзнут без отопления после ЧП во Всеволожском районе

Пансионат «Невская Дубровка» остался без отопления после ЧП на газопроводе «Белоусово – Ленинград» во Всеволожском районе Ленобласти.

Сейчас в учреждение проживают 90 пожилых человек. В пансионате подтвердили «Невским Новостям» информацию об отсутствии газа.

Напомним, 19 ноября в результате разгерметизации на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар. Участок был оперативно отключен. Сейчас все котельные Всеволожского района подключены к газу. Сейчас над подключением домов к газу работают 40 аварийных бригад.