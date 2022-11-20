Киев намерен провести военную кампанию по возвращению Крыма. Наступление ВСУ на полуостров анонсировал президента Украины Андрей Ермак.

«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — приводит издание Politico слова Ермака.

При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не назвал.

Отметим, что это далеко не первый анонс наступления ВСУ на Крым. Так в начале ноября этого года украинский политик заявил о создание администрацией президентского офиса плана по захвату полуострова, уточнив, что руководит данным процессом Тамила Ташева. При этом сроки также не озвучили.