Киев намерен провести военную кампанию по возвращению Крыма. Наступление ВСУ на полуостров анонсировал президента Украины Андрей Ермак.
«Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится», — приводит издание Politico слова Ермака.
При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не назвал.
Отметим, что это далеко не первый анонс наступления ВСУ на Крым. Так в начале ноября этого года украинский политик заявил о создание администрацией президентского офиса плана по захвату полуострова, уточнив, что руководит данным процессом Тамила Ташева. При этом сроки также не озвучили.
Вам будет интересно
Дни Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Дни Зеленского...
28.10.2022 304