В Сосновом Бору в скором времени откроется новый детский сад. Строительные работы уже практически завершены.

В помещение уже заносят различную мебель и оборудование. Также идет оформление документов для получения лицензии.

Родители уже сейчас могут подавать заявления на зачисление или перевод своих детей.

Фото: глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков

Отметим, что последний раз детский сад в городе строили в 1989 году. Открытие дошкольного учреждения приурочили к юбилею Соснового Бора, который в этом году отмечает 50-летие.