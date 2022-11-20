В Сосновом Бору в скором времени откроется новый детский сад. Строительные работы уже практически завершены.
В помещение уже заносят различную мебель и оборудование. Также идет оформление документов для получения лицензии.
Родители уже сейчас могут подавать заявления на зачисление или перевод своих детей.
Фото: глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков
Отметим, что последний раз детский сад в городе строили в 1989 году. Открытие дошкольного учреждения приурочили к юбилею Соснового Бора, который в этом году отмечает 50-летие.
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09.11.2022 341