В Сосновом Бору впервые за 30 лет откроется новый детский сад

Автор: Гузель Галимова
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В Сосновом Бору в скором времени откроется новый детский сад. Строительные работы уже практически завершены.

В помещение уже заносят различную мебель и оборудование. Также идет оформление документов для получения лицензии.

Родители уже сейчас могут подавать заявления на зачисление или перевод своих детей.

В Сосновом Бору впервые за 30 лет откроется новый детский сад Сосновый Бор, Ленобласть, детский сад
В Сосновом Бору впервые за 30 лет откроется новый детский сад Сосновый Бор, Ленобласть, детский сад
В Сосновом Бору впервые за 30 лет откроется новый детский сад Сосновый Бор, Ленобласть, детский сад
В Сосновом Бору впервые за 30 лет откроется новый детский сад Сосновый Бор, Ленобласть, детский сад
В Сосновом Бору впервые за 30 лет откроется новый детский сад Сосновый Бор, Ленобласть, детский сад
В Сосновом Бору впервые за 30 лет откроется новый детский сад Сосновый Бор, Ленобласть, детский сад
Фото: глава администрации Сосновоборского городского округа Михаил Воронков

Отметим, что последний раз детский сад в городе строили в 1989 году. Открытие дошкольного учреждения приурочили к юбилею Соснового Бора, который в этом году отмечает 50-летие.

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09.11.2022 341
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