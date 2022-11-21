Один человек пострадал в ДТП у заправки в Новом Девяткино

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло около полуночи 21 ноября у АЗС на улице Главной в Новом Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, столкнулись BMW и Toyota, следовавшие в попутном направлении. В результате аварии пострадал 29-летний водитель BMW. Мужчина госпитализирован.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 147 пожарной части. Спасатели отключили аккумуляторную батарею разбитого автомобиля. Проводится проверка.

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20.11.2022 183
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