ДТП произошло около полуночи 21 ноября у АЗС на улице Главной в Новом Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области.
По предварительным данным, столкнулись BMW и Toyota, следовавшие в попутном направлении. В результате аварии пострадал 29-летний водитель BMW. Мужчина госпитализирован.
Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 147 пожарной части. Спасатели отключили аккумуляторную батарею разбитого автомобиля. Проводится проверка.
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20.11.2022 183