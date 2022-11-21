В Сестрорецке случайно задержали мигранта в розыске за крупную растрату

По информации ivbg.ru, 20 ноября около 05:30 возле дома № 256а на Приморском шоссе в Сестрорецке инспектор ДПС остановил для проверки документов 47-летнего гражданина Узбекистана.

Выяснилось, что мужчина разыскивается как обвиняемый, подсудимый и скрывшийся от суда по статье о хищении путем присвоения или растраты в особо крупном размере.

Информация о задержании передана инициатору розыска в городе Самарканд. Мужчина скрылся еще в апреле 2022 года, после чего был объявлен в федеральный розыск.