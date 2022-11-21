Петербуржцы сдали 410 литров крови во время осенней донорской акции

В Санкт-Петербурге завершился осенний Молодежный день донора. Акция продолжалась пять дней, более 900 участников сдали 410 литров крови, что может спасти жизни 2733 человек.
Акция была организована Фондом доноров совместно с проектом «Игровая вселенная ДонорGo» при поддержке Комитета по молодежной политике и Фонда Президентских грантов. Во всех отделениях, где проходила акция, донорам и врачам помогали волонтеры.
В ходе весенней молодежной донорской акции в Санкт-Петербурге было собрано 388 литров крови. Участие в мероприятии, приуроченном к Национальному дню донора, приняли 862 человека.
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