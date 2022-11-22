Дорога от деревни Большие Колпаны в сторону села Никольское станет шестиполосной

Участок федеральной трассы в Гатчинском районе будет расширен с двух до шести полос в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Общая протяженность участка реконструкции составляет около шести километров, полностью работы планируется завершить во второй половине 2027 года. При этом в обход деревни Лядино построят фактически новую дорогу.

Отметим, что реконструкция трассы на Псков идет поэтапно: в 2017 году было убрано «бутылочное горлышко» на границе области и Санкт-Петербурга у деревни Дони, в 2020 году — запущен обход Гатчины до деревни Большие Колпаны.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.