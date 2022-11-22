Житель Приозерска угнал машину у жены и врезался в камень

По информации ivbg.ru, 21 ноября на улице Цветкова в Приозерске задержан нетрезвый водитель Chevrolet Lanos. Машина опасно маневрировала, а затем съехала с дороги и въехала в камень.

Прибывшие на место ДТП росгвардейцы задержали нарушителя и передали сотрудникам ГИБДД. Установлено, что ранее водитель привлекался к ответственности за нарушение ПДД, кражу и угон.

Также выяснилось, что Chevrolet Lanos принадлежит супруге задержанного. Он угнал иномарку незадолго до происшествия. Автовладелица обратилась в полицию.