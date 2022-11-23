Стала известна дата открытия вестибюля станции «Московская»

Как сообщают «Невские Новости», ремонт вестибюля № 2 станции «Московская» в Санкт-Петербурге идет по плану. Открытие для пассажиров запланировано на 25 декабря.
Дату открытия подтверждает представитель метрополитена.
Вход на Алтайскую улицу и в сторону аэропорта Пулково закрыли 6 февраля 2022 года. Пассажиры пользовались вестибюлем № 1.
Вам будет интересно
В ответ на это, одна из них бросила в троллейбус бутылку. Как сообщает Мойка 78, пассажиры поругались с тремя женщинами, после...
05.10.2022 3894