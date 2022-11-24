Более 130 автобусных остановок установят в Ленобласти в 2023 году

В Ленобласти в следующем 2023 году планируется установить 136 остановок общественного транспорта.
Сейчас подготавливается программа с адресами будущих остановок, сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.
На днях новые остановки общественного транспорта появились в поселке Поляны Выборгского района, в Сиверском на подъезде к Романовке в Гатчинском районе, на Выборгском шоссе у Черной речки, и у Соснового Бора в сторону Глобиц. Везде установили по два павильона.
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21.11.2022 329