Более 130 автобусных остановок установят в Ленобласти в 2023 году

В Ленобласти в следующем 2023 году планируется установить 136 остановок общественного транспорта.

Сейчас подготавливается программа с адресами будущих остановок, сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

На днях новые остановки общественного транспорта появились в поселке Поляны Выборгского района, в Сиверском на подъезде к Романовке в Гатчинском районе, на Выборгском шоссе у Черной речки, и у Соснового Бора в сторону Глобиц. Везде установили по два павильона.