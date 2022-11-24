К концу 2022 года Сбербанк выдаст ипотечных кредитов на 2,45 триллиона рублей

В Сбербанке рассказали об объемах выдачи ипотечных кредитов в этом году.

По итогам текущего года Сбербанк в общей сложности предоставит ипотеки на 2,45 триллиона рублей. Это приведет к росту портфеля на 15,9%. При этом в следующем году, при условии завершения льготной программы на новостройки, портфель может вырасти еще на 9,3%. Об этом рассказал глава банка Герман Греф.

По итогам 2022 года ожидаем выдачи ипотечных кредитов «Сбера» на сумму 2,45 триллиона рублей, — поделился Греф в кулуарах международной конференции Сбербанка AI Journey.

По данным банка, объем выданных банком ипотечных кредитов в 2021 году составил 2,9 триллиона рублей. По сравнению с нынешним годом показатель снизился почти на 15,5%.

В 2022 и 2023 годах портфель ипотеки Сбера вырастет, прогнозирует Герман Греф.