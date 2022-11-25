На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 26, 29, тр.р.37 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, замена, ремонт СБО;
- км 84, 89, тр.р.36, 47 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 630,672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
Вам будет интересно
Капитальный ремонт станции метро «Ладожская» в Петербурге планируют начать 8 февраля 2023 года. Станцию закроют на 11 месяцев — капитальный ремонт...
11.11.2022 267
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд к г. Выборг № 1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ на барьерном ограждении.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-27, 111-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 10-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ от снега и грязи на СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка д/знаков и осевых буферов;
- км 2-10 ШНО-1,2,3,4,5 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, отыскание короткого замыкания на линии освещения, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочередно.