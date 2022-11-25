На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 26, 29, тр.р.37 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, замена, ремонт СБО;
  • км 84, 89, тр.р.36, 47 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 630,672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 110,130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • подъезд к г. Выборг № 1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ на барьерном ограждении.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-27, 111-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 10-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ от снега и грязи на СБО;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий механизированным способом;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка д/знаков и осевых буферов;
  • км 2-10 ШНО-1,2,3,4,5 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, отыскание короткого замыкания на линии освещения, замена ЭПРА и ламп ДНаТ поочередно.
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