На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 25 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 26, 29, тр.р.37 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, замена, ремонт СБО;

км 84, 89, тр.р.36, 47 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт АБ покрытия.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 630,672 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 110,130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

подъезд к г. Выборг № 1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ на барьерном ограждении.

А-181 «Магистральная»:

км 0-27, 111-114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»: