Суд отправил в СИЗО мужчину, стрелявшего в гостинице Кировска в полицейского

Кировский городской суд заключил под стражу 54-летнего уроженца Кемеровской области, подозреваемого в покушении на убийство полицейского.

Под стражей он пробудет до 22 января 2023 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. Судя по видео из зала суда, мужчина с обвинением был согласен и против ареста не возражал.

Видео: прокуратура Ленобласти.

Напомним, конфликт между мужчинами произошел ночью, 23 ноября, в фойе мини-гостиницы «Нева» в Кировске. В результате 47-летний сотрудник полиции получил множественные огнестрельные ранения головы, спины и кисти и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелявшийся скрылся на BMW, позже его задержали на железнодорожной станции в Колтушах.

По словам очевидцев, мужчины вместе курили на балконе кальян и выпивали в номере, после между ними началась потасовка.