Лед с Ладоги добрался до центра Петербурга

Первый лед появился на Неве в центре Петербурга. Он приплыл в город с Ладожского озера в ночь на 25 ноября.
«Он еще редкий, пока смещающийся вдоль берега, медленно и долго продвигался по Неве. Но в выходные дни льда будет больше, и виды Невы станут привлекательнее», — рассказал в своем тг-канале синоптик Александр Колесов.
Он также отметил, что минувшей ночью температура воздуха в центре Петербурга опустилась до -8,2 градусов. А на востоке Ленобласти самый настоящий мороз, столбики термометров опустились до -14…-17 гр. Это самый холодный показатель с начала осени.
Предстоящая ночь будет такой же холодной, так что лед будет продолжать увеличиваться в размерах и объемах.
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25.11.2022 48