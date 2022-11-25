Лед с Ладоги добрался до центра Петербурга

Первый лед появился на Неве в центре Петербурга. Он приплыл в город с Ладожского озера в ночь на 25 ноября.

«Он еще редкий, пока смещающийся вдоль берега, медленно и долго продвигался по Неве. Но в выходные дни льда будет больше, и виды Невы станут привлекательнее», — рассказал в своем тг-канале синоптик Александр Колесов.

Он также отметил, что минувшей ночью температура воздуха в центре Петербурга опустилась до -8,2 градусов. А на востоке Ленобласти самый настоящий мороз, столбики термометров опустились до -14…-17 гр. Это самый холодный показатель с начала осени.

Предстоящая ночь будет такой же холодной, так что лед будет продолжать увеличиваться в размерах и объемах.