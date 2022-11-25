Спустя четыре месяца после пожара в доме в Ульяновке обнаружен погибший

Полиция Ленобласти проводит проверку после обнаружения человеческих останков в сгоревшем доме в Ульяновке в Тосненском районе.
Пожар в жилом доме произошел 31 июля. После ликвидации возгорания погибших и пострадавших не нашли. Однако спустя четыре месяца в ходе осмотра места происшествия в сгоревшем доме нашли человеческие останки.
Осмотр проводился по факту исчезновения 64-летнего хозяина дома. Обнаруженные останки отправлены на экспертизу. Их принадлежность и причины гибели устанавливаются.
Вам будет интересно
В полицию Ломоносовского района 21 ноября поступило сообщение о происшествии на стройплощадке торгово-развлекательного комплекса на Волхонском шоссе у деревни Малое...
22.11.2022 156