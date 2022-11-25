ЦБ: хищения со счетов россиян в банках вырос на 23 процента

В Центробанке заявили, что это один из максимальных показателей.
ЦБ РФ фиксирует рост мошеннических операций со счетами в российских банках. Хищения выросли на 23%. Об этом пишет «Парламентскяа газета» 25 ноября.
При этом в Банке России оценили подготовку специалистов банковской сферы по вопросам информационной безопасности. Как заявил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, благодаря их навыкам серьезных происшествия в работе финансовых сервисов России не зафиксировано.
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24.11.2022 58