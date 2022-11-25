Угонщик украл 40-летние «Жигули» и попал в ДТП на железнодорожном переезде в Вырице

По информации ivbg.ru, 24 ноября около 06:00 в полицию Гатчинского района обратился 70-летний житель Вырицы. У него угнали красный «ВАЗ-2106» 1982 года выпуска с петербургскими номерами.

Автомобиль был припаркован возле дома на улице Андреевской в Вырице. Материальный ущерб автовладельца составил 30 тысяч рублей.

Спустя около часа машину нашли брошенной возле железнодорожного переезда после ДТП. Заведено уголовное дело.