В Кингисеппе одна воровка блокировала пенсионерку, пока вторая обыскивала квартиру

По информации ivbg.ru, 24 ноября в полицию Кингисеппского района обратилась 84-летняя жительница Кингисеппа.

Около полудня к ней в квартиру постучались две женщины, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда и попросившие воды. При этом одна из них мешала хозяйке ходить по квартире, а вторая обыскивала жилище.

Добычей воровок стали 80 тысяч рублей. По факту кражи заведено уголовное дело.