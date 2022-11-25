В Кингисеппе одна воровка блокировала пенсионерку, пока вторая обыскивала квартиру

По информации ivbg.ru, 24 ноября в полицию Кингисеппского района обратилась 84-летняя жительница Кингисеппа.
Около полудня к ней в квартиру постучались две женщины, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда и попросившие воды. При этом одна из них мешала хозяйке ходить по квартире, а вторая обыскивала жилище.
Добычей воровок стали 80 тысяч рублей. По факту кражи заведено уголовное дело.
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05.02.2021 3253